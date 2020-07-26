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"Ярмоленко сделал то, чего я ожидал": Мойес оценил игру украинца в финальном туре АПЛ

26 июля 23:46 - Читати українською
"Ярмоленко сделал то, чего я ожидал": Мойес оценил игру украинца в финальном туре АПЛ
Мойес и Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Главный тренер лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал выступление Андрея Ярмоленко в последнем туре Премьер-лиги против бирмингемской Астон Виллы (1:1). Украинец вышел после перерыва и забил мяч под занавес поединка.

85’ Андрей Ярмоленко
 
Джек Грилиш 84’
84’ Джек Грилиш
85’ Андрей Ярмоленко

"Вы всегда рассчитываете, что игрок выйдет со скамейки запасных и изменит ход поединка.

Чудо-гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла

Ярмоленко сделал это, когда забил два важных мяча (Челси и Астон Вилле – Футбол 24). Победа против Челси гораздо важнее, чем сегодняшний результат. Та победа была монументальной для нас. Главными для нас были победы над Челси и Норвичем, ничья с Манчестер Юнайтед – в то время, когда это было нужно. За это игроки заслуживают большого уважения", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Вест Хэм финишировал 16-м в Премьер-лиге, опередив зону вылета на 5 пунктов. В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист.

Ярмоленко забил спасительный гол в финальном матче Вест Хэма в АПЛ – украинец причастен к вылету двух клубов

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Теги
Англия Девид Девид Мойес Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Астон Вилла Андрей Андрей Ярмоленко
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