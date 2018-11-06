Ярмоленко считает себя лучшим юмористом национальной сборной и обвиняет Зинченко в любви к камерам

По мнению Андрея Ярмоленко, юмор Зинченко еще несколько детский, а его – зрелый.

"Я не вижу, кто в юморе сильнее меня в сборной. Да, Селя, но он в списке Б.

У тебя (Зинченко, который выполнял роль журналиста, – прим. "Футбол 24") юмор для одиннадцатиклассниц, ты можешь показать тамагочи или еще что-то, они посмеются. У меня более развит юмор.

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Зинченко – хороший парень, но у него есть один недостаток. Он видит камеру, бежит к ней, "Снимите меня, пожалуйста, снимите". Вот мы пишем интервью, на твоем месте должен сидеть журналист, но почему сидишь ты. Я вот этого вообще понять не могу", – сказал Ярмоленко в трансляции на канале ФФУ в Youtube.

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