Андрей Ярмоленко и его жена Инна до сих пор празднуют пополнение в семье.

Ярмоленко с женой / Фото из соцсетей

Вингер сборной Украины с любимой опубликовали фотографию третьего сына, который родился в конце октября.

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"Наш новенький", – подписала фотографию Инна в своем Instagram. Мальчика назвали Максимом.

Напомним, в семье Ярмоленко есть два старших сына – Иван (родился в 2013 году) и Даниил (в 2015-м).

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