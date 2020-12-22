Ярмоленко с женой выложили фото маленького сына – милота дня
17:25 - Читати українською
Андрей Ярмоленко и его жена Инна до сих пор празднуют пополнение в семье.
Вингер сборной Украины с любимой опубликовали фотографию третьего сына, который родился в конце октября.
Экс-форвард Динамо отпраздновал день рождения сына в футболке киевлян
"Наш новенький", – подписала фотографию Инна в своем Instagram. Мальчика назвали Максимом.
Напомним, в семье Ярмоленко есть два старших сына – Иван (родился в 2013 году) и Даниил (в 2015-м).
Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter