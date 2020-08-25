Ярмоленко с Вест Хэмом разгромил соперника в спарринге – украинец упустил момент, а его партнер оформил хет-трик

Товарищеский матч

Ипсвич – Вест Хэм – 1:4

Голы: Сирс, 61 – Алле, 44, 60, 65, Соучек, 63

Дэвид Мойес разделил команду на две части для двух параллельных спаррингов против Ипсвича и Уикома. Андрей Ярмоленко попал в состав, который встретился с "трактористами".

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Уже на 14 минуте украинец создал момент для Алле, но француз ударом с разворота не попал в створ ворот. Себастьян был значительно точнее под занавес первого тайма, когда четко замкнул подачу Дианганы с левого фланга. Тот же Алле отдал роскошную передачу пяткой на Ярмоленко во второй половине – Андрей попал в каркас ворот.

С 60 по 65 минуту длилось безумие с четырьмя голами. Алле оформил хет-трик, Соучек вновь продемонстрировал свое умение играть головой, а Ипсвич ответил лишь взятием ворот от Сирса. Ярмоленко и компания уверенно разбили представителя Лиги 1, но другой состав Вест Хэма был еще убедительнее – 5:1 против Уикома.

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