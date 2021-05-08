После возвращения из клубного лазарета Ярмоленко еще не сыграл за первую команду Вест Хэма ни минуты. Накануне украинцу позволили получить игровую практику в чемпионате U-23.

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Андрей вышел с первых минут дерби против Арсенала и сыграл полный матч. Более того, именно наш земляк отдал результативную передачу, когда "молотки" забивали второй мяч. К сожалению, победный счет удержать не удалось. Встреча завершилась вничью (2:2).

К слову, в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за Вест Хэм 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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