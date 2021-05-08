Ярмоленко результативно сыграл за резервную команду Вест Хэма – видео ассиста в дерби против Арсенала
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает набирать форму после реабилитации от травмы.
После возвращения из клубного лазарета Ярмоленко еще не сыграл за первую команду Вест Хэма ни минуты. Накануне украинцу позволили получить игровую практику в чемпионате U-23.
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Андрей вышел с первых минут дерби против Арсенала и сыграл полный матч. Более того, именно наш земляк отдал результативную передачу, когда "молотки" забивали второй мяч. К сожалению, победный счет удержать не удалось. Встреча завершилась вничью (2:2).
К слову, в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за Вест Хэм 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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