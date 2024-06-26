Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не грезит тем, чтобы обязательно стать лучшим бомбардиром команды. Сейчас он отстает от Андрея Шевченко (48) лишь на два гола.

“Если честно, мне уже так надоели люди, журналисты, которые это спрашивают (о рекорде голов за сборную). Может, они посмотрят и перестанут задавать эти вопросы. Для меня важно другое. Вот ты говоришь, что для меня это четвертое Евро. Мне приятно находиться на этом Евро. Приятно, что играю, отдаю все силы за свою страну – вот это для меня классно.

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Ну, рекорды. Хорошо, побью я, например, рекорд Шевченко, ну, попишете один день "Ярмоленко побил рекорд". История – она есть, никуда не денется. Есть футболисты, которые сыграли 100 матчей, 10 матчей – это уже история. Они играли в национальной команде. Для меня это самое главное – быть частью национальной сборной. Это так, для меня важно.

Голы – это такое. Сегодня можешь забить, завтра – не забить. Получится побить этот рекорд – классно. Не получится – ничего страшного, значит, Андрей Николаевич заслуживает быть первым", – сказал Ярмоленко для vZbirna.

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