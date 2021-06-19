Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко решил не продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает Сalciomercatoweb.

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Соглашение 31-летнего украинца с "молотами" действует до 30 июня 2022 года и пока неизвестно, покинет ли лидер сборной Украины английскую команду уже этим летом, или отработает контракт полностью.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей редко попадал в стартовый состав и долго восстанавливался от травмы. В целом во всех турнирах Ярмоленко сыграл в 24 матчах (366 минут), в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. На Евро-2020 украинец успел отличиться уже дважды – в воротах Нидерландов и Северной Македонии. Transfermarkt оценивает Андрея в 4 млн евро.

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