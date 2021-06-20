"Будущее связываю только с Украиной, только с Киевом. Свое будущее я вижу только в Киеве. Мне неинтересно за рубежом, здесь другой менталитет. Малиновский говорит, что будут жить в Бергамо, но я не хочу. Я там, как в гостях, а в Киеве чувствую себя как дома. И вряд ли что-то изменится.

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У меня в Киеве есть своя квартира, но когда приезжаю к родителям и захожу в свою комнату, то появляется ностальгия. Вспоминаешь какие-то смешные моменты... Для меня Киев – это мой дом в будущем, это 100%", – сказал Ярмоленко в эфире программы Вацко Light.

Напомним, Ярмоленко покинул Украину летом 2017 года, когда из киевского Динамо за 25 млн евро перебрался в Боруссию. В Дортмунде Андрей провел лишь один сезон, после чего стал игроком Вест Хэма, за который выступает до сих пор.

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