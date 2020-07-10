Ярмоленко раскритиковал собственную игру в провальном матче Вест Хэма – украинец обещает исправить ситуацию

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко убежден, что команда способна прогрессировать после поражения от Бернли (0:1) в 34 туре АПЛ.

"Конечно, это была плохая игра для нас. Мы можем играть лучше, мы это знаем, и мы должны показать это в следующем матче. Мое выступление тоже не было хорошим, мне нужно играть гораздо лучше. Я понимаю это и думаю, что наш менеджер знает, как я могу играть. Мне просто нужно много работать, продолжать бороться и продолжать работать, постараться выиграть каждую игру в будущем.

Ярмоленко оказался в тройке худших игроков Вест Хэма в матче с Бернли по версии Instat

Норвич – хорошая команда. Это большой сюрприз, что они в нижней части лиги, но нам не нужно думать о ситуации Норвича. Мы должны думать о нашей собственной игре, и мы знаем, что нам нужно делать. Я думаю, что если мы будем играть хорошо, мы победим, ведь нам нужны эти три очка. В раздевалке всегда хорошая атмосфера. Мы стараемся каждый день усердно работать, и, конечно, каждому игроку обидно за нашу текущую ситуацию, так как этот сезон не прошел хорошо для нас.

Теперь у нас есть шанс показать друг другу, что мы команда. Мы должны поддерживать друг друга, и я надеюсь, что мы останемся в Премьер-лиге и будем играть намного лучше в следующем году", – сказал Ярмоленко в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Вест Хэм – Бернли: Ярмоленко усовершенствовал уровень, а лучший вратарь АПЛ в странном матче переписывает историю