Андрей Ярмоленко выбрал Дубай для зимнего отпуска. В ОАЭ лидер сборной Украины встретился с легендой Динамо, а ныне главным тренером Аль-Айна Сергеем Ребровым.

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Инна, жена вингера Вест Хэма, опубликовала несколько фотографий с солнечного пляжа. "Едва уговорила на семейное фото", – написала Инна в Instagram.

Напомним, в нынешнем сезоне Ярмола провел за Вест Хэм 21 матч, в которых отличился голом и тремя ассистами.

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