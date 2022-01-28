Ярмоленко проводит отпуск в ОАЭ – встреча с Ребровым и жаркие фото жены с пляжа
14:23 - Читати українською
Семейство Ярмоленко решили посетить тёплые края.
Андрей Ярмоленко выбрал Дубай для зимнего отпуска. В ОАЭ лидер сборной Украины встретился с легендой Динамо, а ныне главным тренером Аль-Айна Сергеем Ребровым.
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Инна, жена вингера Вест Хэма, опубликовала несколько фотографий с солнечного пляжа. "Едва уговорила на семейное фото", – написала Инна в Instagram.
Напомним, в нынешнем сезоне Ярмола провел за Вест Хэм 21 матч, в которых отличился голом и тремя ассистами.
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