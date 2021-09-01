Матч против Казахстана стал для 31-летнего полузащитника 100-м в составе главной команды страны.

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Ярмоленко – только четвертый игрок в истории, которому покорилась эта отметка. Ранее это удавалось Анатолию Тимощуку (всего 144 матча), Андрею Шевченко (111) и Руслану Ротаню (100). Вскоре к именитой компании может присоединиться Андрей Пятов, у которого стало 98 матчей.

Напомним, Ярмоленко дебютировал за сборную Украины в сентябре 2009 года. В футболке "сине-желтых" вингер отметился 42 голами и 23 ассистами.

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