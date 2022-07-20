Аль-Айн продемонстрировал фотографии с первой тренировки команды после завершения отпуска в своем твиттере. На фото можно заметить и уже занимающегося с новой командой Андрея Ярмоленко.

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Чемпион ОАЭ уже запланировал два сбора. Во время первого соперниками подопечных Реброва станут Ханкофен-Хейлинг и Гройтер Фюрт, матчи запланированы на 26 и 27 июля. На втором этапе Аль-Айн сыграет шесть матчей. Известны имена двух соперников – ФК Кувейт и Аль-Файха.

Напомним, что Ярмоленко присоединился к Аль-Айну на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Последние 4 сезона вингер провел в составе Вест Хэма, а одним из претендентов на Андрея было киевское Динамо.

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