Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне – стало известно, когда украинец может дебютировать за команду Реброва
Полузащитник Аль-Айна Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам в новом клубе.
Аль-Айн продемонстрировал фотографии с первой тренировки команды после завершения отпуска в своем твиттере. На фото можно заметить и уже занимающегося с новой командой Андрея Ярмоленко.
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Чемпион ОАЭ уже запланировал два сбора. Во время первого соперниками подопечных Реброва станут Ханкофен-Хейлинг и Гройтер Фюрт, матчи запланированы на 26 и 27 июля. На втором этапе Аль-Айн сыграет шесть матчей. Известны имена двух соперников – ФК Кувейт и Аль-Файха.
Напомним, что Ярмоленко присоединился к Аль-Айну на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Последние 4 сезона вингер провел в составе Вест Хэма, а одним из претендентов на Андрея было киевское Динамо.
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