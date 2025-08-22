Андрей Ярмоленко оформил свой 400-й матч за киевское Динамо в официальных встречах.

Игра против Маккаби Тель-Авив в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражение 1:3, стала для Андрея Ярмоленко особенной.

Легенда киевлян и сборной Украины провел свой 400-й официальный матч за столичную команду. По этому показателю Ярмоленко находится на седьмой строчке среди всех игроков Динамо. Больше сыграли лишь 6 легенд.

1. Александр Шовковский – 637 матчей;

2. Олег Блохин – 582 матча;

3. Олег Гусев – 442 матча;

4. Анатолий Демьяненко – 439 матчей;

5. Леонид Буряк – 408 матчей;

6. Владимир Веремеев – 401 матч

Напомним, что Андрей Ярмоленко летом заявил, что сезон 2025/26 станет для него последним в профессиональной карьере.

