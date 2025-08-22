Ярмоленко провел юбилейный матч за Динамо – больше сыграли только Шовковский, Блохин и еще 4 легенды киевлян
Андрей Ярмоленко оформил свой 400-й матч за киевское Динамо в официальных встречах.
Игра против Маккаби Тель-Авив в плей-офф Лиги Европы, несмотря на поражение 1:3, стала для Андрея Ярмоленко особенной.
Легенда киевлян и сборной Украины провел свой 400-й официальный матч за столичную команду. По этому показателю Ярмоленко находится на седьмой строчке среди всех игроков Динамо. Больше сыграли лишь 6 легенд.
1. Александр Шовковский – 637 матчей;
2. Олег Блохин – 582 матча;
3. Олег Гусев – 442 матча;
4. Анатолий Демьяненко – 439 матчей;
5. Леонид Буряк – 408 матчей;
6. Владимир Веремеев – 401 матч
Напомним, что Андрей Ярмоленко летом заявил, что сезон 2025/26 станет для него последним в профессиональной карьере.
