Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно підготував для вас вершки європейського футболу на найближчий вікенд. Ярмоленко екзаменуватиме міцного новачка, битва кризових Роми та Мілана, рурське дербі – все це в нашому матеріалі.

Шальке – Борусія Д

26 жовтня, 16:30. Гельзенкірхен, Фелтінс-Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: рурське дербі – класика німецького футболу, битва непримиренних суперників. Для вболівальників і Шальке, і Борусії перемога над принциповим опонентом інколи є навіть важливішою, ніж підсумкове місце в чемпіонаті. Інтересу до поєдинку додає неймовірна щільність у верхній частині турнірної таблиці Бундесліги – лідера та 9-ту команду розділяють лише 2 очки.

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Борусія Д наразі посідає 4 сходинку, але підходить до поєдинку з Шальке не в найкращому настрої. Команда Люсьєна Фавра посеред тижня програла Інтеру та суттєво ускладнила собі завдання виходу з групи Ліги чемпіонів. Втім, нинішній Шальке теж не в ідеальній формі. "Кобальтові" після доволі вдалого старту не можуть виграти вже 2 матчі поспіль та опустилися на 7 місце. Однак, перед дербі будь-які розклади не мають жодного значення. Це особливий день як для мешканців Дортмунда та Гельзенкірхена, так і для всіх, хто має відношення до клубів.

Останні 5 матчів радували вболівальників щонайменше двома голами – востаннє команди пішли з поля без забитих м'ячів ще 3 роки тому. Що ж, є всі підстави очікувати результативного дербі, адже обидві команди важко назвати надто надійними у захисті.

У Борусії можуть не зіграти Марко Ройс, Марсель Шмельцер та Пако Алькасер. Натомість точно вийде Джейдон Санчо, який відбув дисциплінарне покарання за запізнення із національної збірної Англії. Шальке не дорахується травмованого Набіля Бенталеба.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Шальке – 3,24; нічия – 3,58; перемога Борусії Д – 2,28.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед

26 жовтня, 17:00. Лондон, Олімпійський стадіон

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Андрій Ярмоленко та компанія приймуть новачка АПЛ, який вже відібрав очки в Челсі, обіграв Арсенал та завдав неймовірних проблем Ліверпулю. Саме Шеффілд Юнайтед найкраще адаптувався в Прем'єр-лізі серед усіх новачків та може похизуватися найнадійнішою обороною чемпіонату – лише 7 пропущених голів, стільки ж у пасиві Ліверпуля.

Вест Хем не може виграти вже 3 поєдинки поспіль, а останні 2 матчі "молоти" взагалі програли. З претендента зону Ліги чемпіонів Ярмоленко та компанія опустилися вже навіть за межі топ-10. Тому зустріч проти новачка набуває вирішального значення для команди Пеллегріні.

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До слова, саме на Андрія Ярмоленка в цьому матчі сподіваються як тренер, так і вболівальники. Минулу гру проти Евертона українець розпочав у запасі – за словами Пеллегріні, він не хотів ризикувати Ярмоленком, який зіграв достатньо матчів протягом короткого часу. Тепер вінгер мав тиждень на відпочинок та ще й відсвяткував 30-річчя – є всі підстави очікувати Андрія з перших хвилин поєдинку, який обіцяє бути вкрай важким для господарів.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Вест Хема – 2,14; нічия – 3,54; перемога Шеффілд Юнайтед – 3,66.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Атлетіко – Атлетік

26 жовтня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: центральним матчем 10-го туру Прімери мало стати Ель Класіко, але через масштабні акції протесту в Барселоні було прийнято рішення про перенесення поєдинку. Серед інших матчів виділяється зустріч у Мадриді, в якій Атлетіко приймає Атлетік з Більбао.

Команда Дієго Сімеоне потрапила в чорну смугу. Лише 3 очки в останніх 3-х поєдинках Ла Ліги та 1 забитий м'яч відкинули "матрацників" з першого місця турнірної таблиці Прімери за межі зони Ліги чемпіонів. Втім, посеред тижня Атлетіко мінімально обіграв Байєр у Лізі чемпіонів та зробив вагому заявку на вихід з групи. Тепер мадридцям настав час сконцентруватися на чемпіонаті, адже ще кілька невдач поставлять хрест на чемпіонських амбіціях "матрацників".

Не додає оптимізму Сімеоне і кадрова ситуація. Феліш, Хіменес, Савіч та Врсалько не допоможуть команді в поєдинку проти принципових басків. У них, до слова, ситуація також не найкраща – 4-матчева безвиграшна серія, 2 забиті голи та поточне 8 місце в Прімері.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Атлетіко – 1,78; нічия – 3,40; перемога Атлетіка – 5,90.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Ліверпуль – Тоттенхем

27 жовтня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Тоттенхем спробує взяти міні-реванш у Ліверпуля за поразку в фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. Втім, в подібний розвиток події віриться доволі важко – "шпори" жахливо розпочали поточний сезон, роздаючи очки направо і наліво. 3 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки – з таким доробком підходять підопічні Почеттіно до дуелі з чинним переможцем Ліги чемпіонів. В ЗМІ з'явилася навіть інформація про незадоволення окремих футболістів методами роботи головного тренера. Проте на тижні гравці Тоттенхема отримали певний заряд позитиву, розгромивши Црвену Звезду в поєдинку Ліги чемпіонів.

У Ліверпуля, на відміну від суперника, проблем набагато менше. Минулого туру мерсисайдці перервали 17-матчеву переможну серію, втративши очки в поєдинку з Манчестер Юнайтед. Наставник "червоних" Юрген Клопп налаштований почати нову серію, а перший крок було зроблено вже у мідвік – Ліверпуль розгромив Генк та здобув першу виїзну перемогу в ЛЧ за останні 2 роки.

Обидві команди можуть вийти практично в оптимальних складах. Точно не зіграють лише травмовані Уго Льоріс, Клайн та Шакірі, а участь Александера-Арнольда та Матіпа все ще залишається під певним сумнівом.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ліверпуля – 1,54; нічия – 4,50; перемога Тоттенхема – 6,60.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Рома – Мілан

27 жовтня, 19:00. Рим, Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитись: у Вічному місті зустрінуться дві команди, які можна назвати одними з головних розчарувань сезону. Мілан після провального старту взагалі встиг змінити тренера, але це наразі не допомагає "россонері", які в першому матчі під керівництвом Піолі примудрилися втратити очки зі скромним Лечче. Про весь негатив навколо Мілана не говорив хіба що ледачий.

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Паулу Фонсека теж не надто вдало розпочав свою роботу в Ромі. Звісно, про відставку екс-наставника Шахтаря мова поки не йде, але лише 3 перемоги у 8-ми матчах – не зовсім те, чого очікували керівники та тіфозі "джалороссі". Домашня поразка від Аталанти, нічиї з Кальярі, Сампдорією та Дженоа – подібні результати не додають Фонсеці залікових балів перед керівництвом.

У Стефано Піолі, на відміну від наставника Роми, немає проблем зі складом. А от римлянам не допоможуть одразу декілька важливих виконаців: Пеллегріні, Ундер, Мхітарян та Калініч травмовані, а Клюйверт відбуватиме дискваліфікацію.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Роми – 2,23; нічия – 3,58; перемога Мілана – 3,35.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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