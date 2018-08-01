Ярмоленко пропустит еще один спарринг Вест Хэма

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может пропустить еще один товарищеский поединок лондонского клуба.

"Мы должны продолжать совершенствоваться. У нас осталось всего 10 дней до старта чемпионата Англии. Многие исполнители еще не готовы на 100%.

Ярмоленко и Фред попали в символическую сборную новичков АПЛ сезона 2018/19

Вчера мы играли без Хавьера Эрнандеса, без Фелипе Андерсона, без Андрея Ярмоленко, без Аарона Крессвелла, но эти игроки работают ежедневно все больше, и они скоро будут в своей лучшей форме. Нам нужно очень хорошо поработать эти десять дней.

Возможно в матче против Анже Фелипе Андерсон сможет сыграть несколько минут, но это будет сложно сделать Андрею", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, что Ярмоленко пропустил вчерашний товарищеский поединок против Майнца из-за микротравмы.