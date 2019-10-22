Ярмоленко призвал игроков Вест Хэма задуматься над своей игрой после поражения от Эвертона

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко выразил недовольство игрой своей команды в матче против Эвертона в 9-м туре АПЛ.

"Это футбол. Сначала ты празднуешь и чувствуешь себя лучшим в мире, а уже через четыре дня проводишь такой матч, как с Эвертоном, после которого стоит сесть и подумать о своей игре.

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Нужно глубже покопаться в самих себе. Мы были недостаточно агрессивны, провели очень плохой матч. Надо проанализировать эту игру, чтобы в следующий раз в очередном матче мы показали фанатам готовность бороться за результат для нашего клуба.

Я всегда готов выходить на поле, но решает тренер. На этой неделе я попробую убедить его, что я готов на все сто", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

Напомним, в 9 туре АПЛ Вест Хэм на выезде уступил Эвертону (0:2), а украинец появился на поле во втором тайме. Сейчас лондонцы занимают 11 место в турнирной таблице.

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