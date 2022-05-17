"Динамо? Я скажу так: до войны я серьезно задумывался о возвращении в Динамо. Я на связи с президентом клуба, с игроками. Это самая родная команда для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне хотелось бы завершить выступления в Киеве.

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Но пока у меня есть здоровье и силы, я хочу играть на высоком уровне. И сейчас никто не знает, будет ли у нас вообще чемпионат. В Украине о футболе сейчас не думают. Я хочу вернуться, но у меня есть карьера, и лет осталось не так много. Я хочу насладиться футболом, хочу поиграть. Последние годы я не так часто играю. И я соскучился по тому, чтобы играть по два матча в неделю", – сказал Ярмоленко в программе "Вацко Live".

Напомним, Андрей выступает за Вест Хэм с июля 2018 года. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня. В текущем сезоне он провел за "молотков" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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