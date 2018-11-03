Ярмоленко признался, раздумывает ли над возвращением в Динамо

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не исключает возможности возвращения в лагерь киевского Динамо.

"Хочу ли я вернуться в Динамо? Честно, пока об этом не задумывался. Потому что я всегда хотел попробовать свои силы в Европе, только второй год играю здесь. Поэтому пока об этом не думал, пока есть силы играть, буду стараться показывать хороший футбол за рубежом.

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Не буду загадывать, как получится. Динамо для меня – родной клуб, как будет дальше, не знаю, но Динамо очень много для меня значит", – сказал Андрей в интервью ФФУ.

Напомним, летом 2017-го года Ярмоленко перешел из Динамо в дортмундскую Боруссию, а через год надел футболку Вест Хэма.

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