"Мы в отличной форме, и наша главная цель – добыть три очка, приложив максимум усилий. Я не хочу делать каких-либо прогнозов (об итоговом месте Вест Хэма – прим.ред). Под руководством Мануэля Пеллегрини мы были четвертыми в таблице, а затем все завершилось не очень хорошо, поэтому я не буду ничего говорить. Лучше промолчу и сделаю все, что в моих силах.

Я хочу играть в каждой игре. Сделаю все возможное, чтобы попасть в стартовый состав. Когда я переходил в Вест Хэм, моим основным мотивом была игра под руководством Пеллегрини. Разговаривал с Сергеем Ребровым, и он говорил об особом антураже на трибунах, об этих особых отношениях между болельщиками и игроками. Он сказал мне, что я должен это почувствовать.

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Мне нравятся англичане. Думаю, их ментальность похожа на украинскую. Я из Украины, и там тоже холодно.

В детстве моей любимой игрушкой был футбол. Сейчас дети имеют "Человека-паука", "Бэтмена", но все, что было нужно мне, это мяч. Играть в футбол – единственное, чем я хотел заниматься.

Я мечтал играть на больших аренах с тысячами шумных фанатов. Меня заводит это ощущение. Когда футбол остановился, это стало огромным потрясением для всех. Вы не понимаете, что происходит, видите гибель людей – это огромная трагедия. Было очень трудно понять всю ситуацию.

Игра без болельщиков? Это был большой шок для игроков, вышедших на поле. Мы привыкли играть для публики, с большим количеством эмоций. Ведь на протяжении всей карьеры мы играем для фанатов. Мы играем, чтобы показать все, на что способны, и получать овации, но сейчас этого не хватает. Это очень, очень сложно.

Болельщики возвращаются, и мы с нетерпением ждем, когда снова увидим полные стадионы. Это будет огромное облегчение. В нынешних обстоятельствах очень сложно играть", – рассказал Ярмоленко в коротком интервью OneFootball.

Напомним, что Андрей перешел в Вест Хэм с Боруссии Д в июле 2018 за 18 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор украинец провел 41 матч, забив 9 мячей, но со старта сезона 2020/21 провел чуть больше 90 минут.

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