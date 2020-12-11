"Всегда хотел оказаться в Англии. Играть в АПЛ было моей мечтой. Но тогда возникли некоторые трудности. Во-первых, я не хотел уходить из Динамо свободным агентом. Я хотел, чтобы клуб, который меня воспитал, мог заработать на моем трансфере.

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Ранее уже были предложения от английских клубов, но наш президент, Игорь Михайлович, не мог договориться с ними о цене. Затем поступило предложение от дортмундской Боруссии. На этот раз все сложилось, все стороны смогли договориться. Так я переехал в Германию, в Боруссии была отличная команда.

С Динамо мне долго не удавалось стать чемпионом Украины. И это всегда было очень важной целью для меня. Я очень хотел стать чемпионом, и только потом уехать в Европу. И это всегда было моей важной целью. С другой стороны, предложения, поступившие в то время, не устраивали нашего президента. Он сказал, что я стою гораздо больше.

Поэтому решение было правильным для меня, я очень уважаю Игоря Михайловича. Мне также очень нравилось играть за Динамо. Играть за этот клуб – всегда было моей мечтой. Поэтому я сказал себе: если я перееду в Европу – это хорошо, если этого не произойдет – это не трагедия. Важнейшим для меня было всегда получать удовольствие от игры", – отметил Ярмоленко в интервью Transfermarkt.

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