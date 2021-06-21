"Года три назад я был уверен, что буду тренером. Был уверен, что все знаю в футболе, во всем разбираюсь. Прошло время, я переосмыслил и понял, что тренерство – это абсолютно другая вещь. Ты должен уметь разговаривать и доносить свою мысль, двигать фишечки на макете.

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Я не хочу становиться тренером просто из-за своего имени, маленького или большого, того имени, которое я сделал себе в украинском футболе. После окончания карьеры футболиста я хочу выучиться, поездить и посмотреть: как работают люди. Я плюс-минус понимаю, но хочу посмотреть с другой стороны, как это все происходит, как люди решают: какая тренировка будет сегодня, а какая – завтра.

Мой ориентир – Андрей Шевченко. Я ему сказал, что когда закончу, то приду к нему учиться. Он ответил: Добро пожаловать в наш клуб", – сказал Андрей Ярмоленко в эфире программы Вацко Live.

Напомним, Ярмоленко покинул Украину летом 2017 года, когда из киевского Динамо за 25 млн евро перебрался в Боруссию. В Дортмунде Андрей провел лишь один сезон, после чего стал игроком Вест Хэма, за который выступает до сих пор. 31-летний вингер в сезоне 2020/21 АПЛ провел за "молотов" 24 матча во всех турнирах, отыграв всего 1099 минут. Он забил 3 мяча и отдал 5 ассистов.

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