"Начинаем знакомиться с требованиями нового главного тренера, его видением. Проведем занятия по теории и тактики, а там уже будет видно точно. Настроение отличное. Ярмола привез новые шутки из Лондона, делится с нами.

"Кто умеет играть в футбол, то играет везде": Петраков не считает искусственное поле проблемой для сборной Украины

У нас есть игровые связи, главный тренер нам все расскажет. Будет немного непривычно через искусственное поле, но никто не ищет оправданий. Будем готовиться, у нас впереди еще одна тренировка. Поедем на стадион и там уже посмотрим газон: он скользкий, хороший отскок от него. Но мы привыкнем", – сказал Шапаренко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.

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