Товарищеский матч

Вест Хэм – Аталанта – 2:0

Голы: Антонио, 45+2, Форналс, 90

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотов". Для украинца это был первый матч после Евро и отпуска, а вот рассчитывать на выход Коваленко и Малиновского не приходилось. Первый готовится к переходу в Специю, а второй продолжает свое восстановление.

Манчестер Юнайтед разгромил Эвертон в спарринге – "привоз" Пикфорда и ударная связка вице-чемпионов Европы

Победу Вест Хэму принесли ударные концовки в каждом из таймов. Перед свистком на перерыв Аталанта устроила "пожар" возле собственной штрафной, и Антонио воспользовался мягким забросом Бенрамы. Англичане удвоили преимущество под занавес встречи, когда Ярмоленко на поле уже не было. Бенрама отметился еще одним ассистом, сбросив мяч под удар Форналса – 2:0.

Вест Хэм начнет официальный сезон 15 августа матчем против Ньюкасла. Аталанта стартует несколько позже – 21 августа поединок с Торино.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22