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Ярмоленко принял фиаско Динамо – украинец заключал пари с легендой Шахтера

10:44 97 Читати українською
Ярмоленко принял фиаско Динамо – украинец заключал пари с легендой Шахтера
Андрей Ярмоленко и Дарио Срна / Фото ФК Динамо

Экс-защитник Шахтера Дарио Срна, который работает в тренерском штабе Луиша Каштру, вспомнил о своем споре с экс-вингером киевского Динамо Андреем Ярмоленко.

В начале августа 2019 Ярмоленко поспорил с Срной. Суть пари состояла в том, кто выиграет УПЛ в нынешнем сезоне. По словам хорвата, экс-динамовец уже признал свое поражение и готов заплатить за ужин, что и было призом для победителя.

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"Несколько дней назад с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали. Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола", – сказал Срна в эфире Великого футбола.

Напомним, на вынужденный перерыв из-за пандемии коронавируса Динамо ушло, занимая третье место в турнирной таблице УПЛ. После 23 туров в активе команды Алексея Михайличенко 46 очков. Зато Шахтер уверенно лидирует, набрав 59 зачетных пунктов.

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