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Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма – переход максимально близок

18:23 223 Читати українською
Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма – переход максимально близок
Андрей Ярмоленко / Футбол 24

Вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко прибыл на межсезонные сборы английского Вест Хэма и готовится завершить трансфер в ряды лондонцев.

Форвард сборной Украины уже находится в расположении Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, Ярмоленко должен пройти медосмотр, а после его успешного завершения оформит переход в состав "молотков". Боруссия Д получит за украинца 17,5 млн фунтов.

Если лондонцы подпишут Андрея Ярмоленко, то он станет пятым летним новичком команды Мануэля Пеллегрини после Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански, Иссы Диопа и Джека Уилшира, который стал игроком Вест Хэма в понедельник.

В сезоне 2017/18 Ярмоленко провел за Боруссию Д 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

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