"Может ли Забарный претендовать на переход в топ-клуб? Я думаю, что да. Потому что парень действительно показывает зрелую игру. Заметно, как он прогрессирует. Тот Забарный, которого вызвали первый раз в сборную, и тот Забарный, который сейчас, – это абсолютно два разных футболиста. Хотя прошло всего полгода, если не ошибаюсь.

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Заметно, что с ним работают. Видно, что парень хочет работать, принимает информацию, которую ему дают. С таким игроками приятно работать. Все, что тренер ему говорит в сборной, он это слушает, поглощает и пытается перенести на футбольное поле", – сказал Ярмоленко в программе Вацко Live.

Забарный провел 36 матчей в составе Динамо в сезоне 2020/21, отметившись голом и ассистом.

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