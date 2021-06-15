Ярмоленко предсказывает молодому таланту сборной Украины большое будущее
Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко выделил защитника Динамо Илью Забарного.
"Может ли Забарный претендовать на переход в топ-клуб? Я думаю, что да. Потому что парень действительно показывает зрелую игру. Заметно, как он прогрессирует. Тот Забарный, которого вызвали первый раз в сборную, и тот Забарный, который сейчас, – это абсолютно два разных футболиста. Хотя прошло всего полгода, если не ошибаюсь.
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Заметно, что с ним работают. Видно, что парень хочет работать, принимает информацию, которую ему дают. С таким игроками приятно работать. Все, что тренер ему говорит в сборной, он это слушает, поглощает и пытается перенести на футбольное поле", – сказал Ярмоленко в программе Вацко Live.
Забарный провел 36 матчей в составе Динамо в сезоне 2020/21, отметившись голом и ассистом.
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