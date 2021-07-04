"Я считаю, что Англия заслуженно выиграла. Поздравляю их. Нас сломал быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

У нас замечательная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Несмотря на результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Считаю, что четвертьфинал – огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Выступили хорошо. В некоторых матчах могли сыграть лучше, но я доволен результатом.

Мы задержались дольше, чем Германия и Португалия. Сейчас мы проиграли, но нужно смотреть, кому проиграли – одной из лучших команд мира", – заявил Ярмоленко в эфире ТК Футбол.

Заметим, для "сине-желтых" это Евро войдет в историю – наша команда впервые играла в 1/8 и 1/4 финала.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм