Ярмоленко: Поздравляю наших болельщиков с таким результатом
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко первым прокомментировал позорное поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
"Я считаю, что Англия заслуженно выиграла. Поздравляю их. Нас сломал быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика, но быстро пропустили и все сломалось.
Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча
У нас замечательная команда с хорошим коллективом, нас ничего не сломает. Несмотря на результат, я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Считаю, что четвертьфинал – огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Выступили хорошо. В некоторых матчах могли сыграть лучше, но я доволен результатом.
Мы задержались дольше, чем Германия и Португалия. Сейчас мы проиграли, но нужно смотреть, кому проиграли – одной из лучших команд мира", – заявил Ярмоленко в эфире ТК Футбол.
Заметим, для "сине-желтых" это Евро войдет в историю – наша команда впервые играла в 1/8 и 1/4 финала.
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