toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ОЛИМПИК - ШАХТЕР ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ярмоленко поздравил с Днем Независимости Украины

21:58 82 Читати українською
Ярмоленко поздравил с Днем Независимости Украины
Андрей Ярмоленко / фото ФФУ

Украинский полузащитник английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко поздравил Украину с праздником.

"С Днем Независимости, Украина!", - написал Ярмоленко в своем Instagram.

Отметим, сегодня Украина празднует 27-летие Независимости.

"С днем рождения, родная U", – как футбольный мир Украину с Днем Независимости поздравлял

З Днем Незалежності, Україно!

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
43
мин
Ювентус
19:00
Лацио
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук