Уверенное шествие команды Сергея Реброва в товарищеских матчах было остановлено коллегами с Ближнего Востока.

Товарищеский матч

Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 0:2

Голы: Руис, 24, ?

Ребров настоял на трансфере Ярмоленко в Аль-Айн – переход украинца стал уникальным

Аль-Айн украинцев Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко в Австрии продолжает подготовку к новому сезону через спарринги. Очередным, уже четвёртым соперником, Аль-Айна стал представитель Саудовской Аравии Аль-Фейха.

Подопечные Реброва пропустили по голу в каждом из таймов. Ярмоленко появился на поле с первых минут и был заменен после перерыва.

Напомним, ранее Аль-Айн одолел немецкие Ханкофен-Хайлинг (1:0) и Гройтер Фюрт (2:1) и расписал ничью с саудовским клубом Абха (0:0). Австрийский этап подготовки Аль-Айна продлится до 20 августа. Первый официальный матч Ярмоленко и Ко в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.

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