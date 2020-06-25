Ярмоленко потеряет сразу трех партнеров – Вест Хэм сообщил список "изгнанников"

Вест Хэм вынужден попрощаться с некоторыми игроками, которые не продлили контракт на завершающую часть сезона.

Пабло Сабалета, Карлос Санчес и Джереми Нгакия покинут клуб 30 июня, информирует официальный сайт лондонцев.

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Сабалета присоединился к "молотам" три года назад и сразу завоевал расположение фанатов. Текущий сезон (9 сыгранных матчей) аргентинца испортила травма, из-за которой Вест Хэм не захотел продлевать контракт. Санчес также имел проблемы со здоровьем – ни одной сыгранной минуты в АПЛ 2019/20. Зато Нгакия стал одним из открытий Мойеса, завоевав место на правом фланге обороны. Вест Хэм предлагал 19-летнему англичанину новый контракт на улучшенных условиях, но отказался сам игрок.

Напомним, сейчас команда Андрея Ярмоленко занимает 17 строчку АПЛ, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

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