"В эту зиму, в это трансферное окно я уже никуда не собирался. До этого во время трансферного окна я себе мечтал куда-то перейти, где-то поехать поиграть в нормальном чемпионате, попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Таких предложений не было, потому что для команд из Европы у меня уже и возраст был, и надо было за меня деньги платить. Поэтому я не был интересен для клубов, как другие игроки. Мне не 20-25 лет. Такие трансферы, как у меня, происходят, когда команде нужен готовый вратарь.

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На это трансферное окно я ничего не собирался. Так случилось, что Вадим Шаблий меня набрал. Говорит: "Есть такое". Я говорю: "Давай". Он говорит: "Надо будет рубиться с президентом". Я говорю: "Ну, давай". Все было нормально, мне пошли навстречу. Потому что это была для меня возможность. Президент пошел мне навстречу, потому что я что-то сделал для клуба, столько лет я был в клубе. За мной был человек, который готов и меня заменит, не будет никакой разницы в воротах.

Также Андрей Николаевич Ярмоленко приложил свою руку к этому. Недели 2-3 продолжались переговоры, и я поехал", – сказал Бущан в интервью Игорю Цыганику.

Напомним, что Георгий Бущан перебрался в Саудовскую Аравию в это зимнее трансферное окно. Контракт экс-кипера Динамо с Аль-Шабаб рассчитан до лета 2027 года.

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