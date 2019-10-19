Ярмоленко поразил легенду Вест Хэма – от украинца ожидают продолжения феерии в матче с Эвертоном

Бывший нападающий Вест Хэма Тони Котти считает, что Андрей Ярмоленко должен стать ключевым игроком команды в поединке 9-го тура АПЛ против Эвертона.

"Вест Хэм надеется повторить результат прошлогоднего выездного матча против Эвертона (3:1 в пользу "молотков" с дублем Ярмоленко – прим. "Футбол 24"). Команда должна сосредоточиться исключительно на собственной игре, не думая о проблемах соперника, который проиграл 4 матча чемпионата подряд. В прошлом году в аналогичной ситуации был Вест Хэм, но одержал убедительную победу.

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Если игроки проявят свои лучшие качества и менталитет, то, безусловно, выйдут победителями в поединке.

Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы. Это была длинная и сложная дорога, поэтому многие люди ценят усилия Андрея. После повреждений игроки всегда требуют времени для набора лучшей формы. Подобное было с Лансини, а теперь с Ярмоленко. Ему нужно было дать время, а в течение последних недель он уже выглядел намного сильнее. Андрей продемонстрировал фантастическое качество игры и я надеюсь увидеть его еще лучшим в игре с Эвертоном", – рассказал Котти пресс-службе Вест Хэма.

К слову, матч Эвертон– Вест Хэм начнется сегодня, 19 октября, в 14:30. Заметим, что в последних 3-х поединках АПЛ Ярмоленко забил 2 гола. Также в активе вингера победный мяч в ворота сборной Португалии, который позволил национальной команде Украины досрочно выйти на Евро-2020.

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Тони Котти – английский нападающий, игравший как за Вест Хэм, так и за Эвертон. В составе "молотков" провел 8 лет (с перерывами) и забил более 100 голов.