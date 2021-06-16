Ярмоленко попал в топ-5 лучших правых хавбеков Евро-2020 по версии InStat
Полузащитник "сине-желтых" Андрей Ярмоленко доказал, что его еще рано списывать со счетов.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в пятерку самых полезных правых полузащитников первого тура группового раунда Евро-2020 по оценкам InStat, сообщает Zbirna.com.
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Украинец сумел набрать 340 баллов. Возглавляет рейтинг представитель сборной Италии Доменико Берарди c 442 баллами.
Топ-5 лучших правых полузащитников выглядит следующим образом:
1. Доменико Берарди (Италия) – 442 балла.
2. Дензел Дюмфрис (Нидерланды) – 395 баллов
3. Тома Менье (Бельгия) – 362 балла.
4. Рафа Силва (Португалия) – 347 баллов.
5. Андрей Ярмоленко (Украина) – 340 баллов.
Напомним, украинец в стартовом матче "сине-желтых" на Евро-2020 отметился чудо-голом в ворота сборной Нидерландов.
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