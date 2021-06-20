Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в одиннадцатку лучших игроков чемпионата Европы по итогам двух туров по по версии статистического портала WhoScored.

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Напомним, 31-летний украинец забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в матчах со сборными Нидерландов (2:3) и Северной Македонии (2:1) и, как следствие, получил суммарную оценку 7.7.

Компанию ему в символической сборной составили: Лукаш Градецки (Финляндия), Владимир Цоуфал (Чехия), Даниэль О'Шонесси (Финляндия), Милан Шкриняр (Словакия), Леонардо Спинаццола (Италия), Фрэнки де Йонг (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия ), Гарет Бэйл (Уэльс), Криштиану Роналду (Португалия) и Патрик Шик (Чехия).

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