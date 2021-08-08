Интерес турецких грандов к вингеру лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко не угасает. Теперь украинца попытается подписать стамбульский Галатасарай.

Легендарный коуч "львов" Фатих Терим составил список желаемых подписаний в летнее трансферное окно, утверждает Fotomac.

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В шорт-лист опытного специалиста попали четверо исполнителей: вингеры сборной Египта Амр Варда (ПАОК) и Рамадан Собхи (Пирамидс), поляк Камиль Юзвяк (Дерби Каунти) и Андрей Ярмоленко. Терим, очевидно, стремится закрыть позиции на обоих флангах атаки. Ранее украинцем активно интересовался другой турецкий гранд – Фенербахче.

К слову, в сезоне 2020/21 Андрей Ярмоленко провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. На Евро-2020 на его счету 5 поединков (2 гола, 2 ассиста).

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