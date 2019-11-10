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Ярмоленко попал в клуб, где его ценят, – Шаблий рассказал о разнице между Вест Хэмом и дортмундской Боруссией

10:29 61 Читати українською
Ярмоленко попал в клуб, где его ценят, – Шаблий рассказал о разнице между Вест Хэмом и дортмундской Боруссией
Андрей Ярмоленко / ФК Боруссия Д

Известный украинский агент Вадим Шаблий рассказал, как лондонский клуб поддерживал украинца при восстановлении после травмы.

"Когда говорят о неудачном периоде Ярмоленко в Дортмунде, я удивляюсь. Он выходил на замену и постоянно отмечался результативными действиями. Сейчас Ярмоленко попал в клуб, где его ценят и любят. Каждая третья публикация в социальных сетях о Ярмоленко.

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Английские команды солидные по отношению, по подходу. Ярмоленко пропустил около девяти месяцев из-за травмы. К нему приезжали каждый день, спрашивали, как дела, когда он вернется. В Боруссии такого не было. Тренер ни разу не подошел и не пообщался с ним", – рассказал Шаблий в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, Ярмоленко перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии в июле 2018 года, подписав контракт сроком на 4 года. За трансфер игрока немцы получили около 20 млн евро.

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