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Ярмоленко: Понимаю болельщиков Динамо – они хотят только побед

17:42 96 Читати українською
Ярмоленко: Понимаю болельщиков Динамо – они хотят только побед
Андрей Ярмоленко / фото: Укринформ

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился своим мнением о нынешнем состоянии киевского Динамо.

"Регресс Динамо? Это классная команда, в которой много молодых футболистов. Думаю, что просто нужно терпение. Команда не строится за один-два года.

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Понимаю болельщиков – они хотят только побед, а Динамо иногда показывает не ту игру, которую они хотят видеть. Нужно потерпеть. Уверен, что, возможно, в следующем сезоне команда будет чемпионом.

Кто из молодежи прогрессирует больше всего? Все. Миколенко, Шепелев, Цыганков, Беседин. Классные пацаны с задатками быть лидерами сборной.

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Общаюсь ли я с Суркисом? Иногда созваниваемся. Я многим обязан клубу и президенту. Всегда приятно с ним встретиться или поговорить", – сказал Ярмоленко в эфире программы "Трындец".

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