Игра капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко далеко не всем нравится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Аль-Айн подвергся критике после поражения от Аль-Ахли (2:1). Досталось после матча и 33-летнему украинцу. Его раскритиковал легендарный в прошлом футболист "Босса" Сабуит Хатер, проведший более 200 матчей за команду и выигравший 14 титулов.

Реброва "отправили в отставку" некоторые СМИ – боссы Аль-Айна выступили с опровержением

"Нам нужен игрок, который будет создавать моменты для форварда Коджо Лабы, помогать игрокам центра поля, может контролировать мяч. Ярмоленко даже одного игрока обыграть не может, он зависит от усилий команды, а не наоборот", – цитирует Хатера журналист Мохамед Хамад .

Андрей в этом сезоне провел 8 поединков в футболке Аль-Айна, записав в свой актив три гола и четыре результативных передачи. Контракты его и Реброва рассчитаны до лета 2023 года.