"Я в восторге. Думаю, это отличная игра, трое молодых ребят вышли на поле сегодня. Все они справились очень хорошо, старшие партнеры помогли им. Это большая работа, поэтому я очень рад.

Вест Хэм – Халл Сити: Ярмоленко признан лучшим игроком кубкового матча

Такие матчи – это возможность для ребят, которые на данный момент не имеют места в старте: Ярмоленко, Алле. Нужно использовать эти возможности, когда они появляются... И они это сделали, как и некоторые другие игроки. Четвертый гол, несомненно, убил соперника, а пятый все закрепил. Я видел ребят, которые сражались за мяч, хотели забить еще. Все очень хорошо провели это поединок", – заявил Ирвайн в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, главный тренер "молотов" Дэвид Мойес сдал положительный тест на коронавирус и пропускал встречу с Халл Сити (5:1).

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