Наставник "молотов" Дэвид Мойес не слишком доволен игрой украинца в поединке 6-го тура Лиги Европы против Динамо Загреб (0:1).

Вест Хэм пропустил единственный гол уже в дебюте поединка – Мислав Оршич стал автором роскошного мяча. Именно Ярмоленко разрешил сопернику нанести роковой удар, за что немного получил на орехи от тренера.

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"Ярмоленко должен был лучше прессинговать соперника. Но в этом матче всем было сложно. Мы дали шанс проявить себя нескольким молодым игрокам и ожидали большего от опытных футболистов. Думаю, в моменте с пропущенным голом Ярмоленко должен был закрыть футболиста Динамо, который бил по воротам", – цитирует Мойеса Football.London.

В сезоне 2021/22 украинец забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах (624 минуты). Его контракт с "молотами" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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