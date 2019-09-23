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Ярмоленко получил овацию болельщиков за матч против Манчестер Юнайтед – украинца провожали стоя

18:28 265 Читати українською
Ярмоленко получил овацию болельщиков за матч против Манчестер Юнайтед – украинца провожали стоя
Андрей Ярмоленко / Reuters

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко заслужил свою порцию оваций после замены в матче 6-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (2:0).

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Андрей Ярмоленко был одним из лучших в матче против Манчестер Юнайтед и получил стоячие овации от фанатов Вест Хэма во время своей замены.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

"Поддержка была замечательной. Я чувствовал, что закончил свою карьеру здесь. Все аплодировали мне, я очень ценю это в наших болельщиках. Они потрясающие: в каждом матче Вест Хэм чувствует себя особенной командой", – цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.

Отметим, что Вест Хэм переиграл Манчестер Юнайтед в матче 6-го тура АПЛ (2:0), а украинец отметился первым забитым голом в игре.

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Англия Видеоновости Украинцы за рубежом Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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