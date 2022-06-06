Статистический ресурс InStat подытожил выступления игроков Украины и Уэльса в финале отбора на чемпионат мира.

Среди "сине-желтых" самый высокий балл эффективности у Николая Матвиенко – 280. Защитник Шахтера имеет отличные показатели точности пасов (93%) и выигранных единоборств (7 из 8).

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В тройку лучших сборной Украины вошли также Руслан Малиновский (245) и Забарный с Шапаренко, у которых по 243 балла. Среди игроков основы самая низкая оценка у Андрея Ярмоленко (198), а Артем Довбик за 19 минут наиграл на 194.

Скрин Tribuna

У валлийцев и вообще в матче ожидаемо лучшим стал голкипер Уэйн Хеннеси, которого оценили в 289 баллов.

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