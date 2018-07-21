Ярмоленко появился в стартовом составе Вест Хэма на матч против Престона

Украинский нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко сыграет уже во втором матче за новую команду.

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини доверяет Ярмоленко и ставит его в стартовый состав во втором спарринге подряд.

На этот раз 28-летний украинец появился на поле в матче против представителя Чемпионшипа – Престона.

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Напомним, в прошлом контрольном матче Ярмоленко также вышел в старте и был заменен в перерыве. Хотя полузащитник и не отметился результативными действиями, однако эксперты высоко оценили его игру.

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