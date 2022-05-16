"Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами Вест Хэма.

Ярмоленко трогательно простился с фанатами Вест Хэма – украинец сыграл последний матч на Лондон Стэдиум

Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, всей семье Вест Хэма", – написал Ярмоленко в Instagram.

Напомним, что украинец стал игроком "молотков" в 2018 году. В общей сложности Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, отличился 13 голами и 7 ассистами.

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