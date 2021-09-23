Легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко посетит бой за титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком, который состоится уже в эту субботу, 25 сентября, на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook журналист Максим Розенко.

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Интересно, что в этот день "молоты" проведут выездную календарную игру 6-го тура АПЛ против Лидса. Чтобы успеть на боксерский поединок, Ярмоленко сразу после матча полетит в Лондон на вертолете в компании со своим одноклубником, полузащитником сборной Англии Декланом Райсом, который тоже посетит боксерское шоу.

Напомним, накануне Вест Хэм в Кубке английской лиги прошел Манчестер Юнайтед, добыв минимальную победу 1:0. Ярмоленко провел на поле весь матч и помог своей команде пробиться в 1/8 финала турнира.

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