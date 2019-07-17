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Ярмоленко поддержал брата, который баллотируется в депутаты ВР – политика подозревают в избиении пожилого мужчины

14:25 110 Читати українською
Ярмоленко поддержал брата, который баллотируется в депутаты ВР – политика подозревают в избиении пожилого мужчины
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поддержал своего двоюродного брата, который является кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.

Андрей Ярмоленко записал видеообращение, в котором поддерживает своего двоюродного брата Владимира Духно – кандидата в депутаты Верховной Рады Украины по 100-му избирательному округу.

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"Знаю одного очень честного и порядочного человека, по совместительству моего брата Духно Владимира Николаевича. Он баллотируется в депутаты Верховной Рады по 100-му избирательному округу Кировоградской области. Братан, я всегда с тобой", – сказал Ярмоленко на видео.

К слову, Владимир Духно – самовыдвиженец и не принадлежит ни к одной из партии. Он работает начальником Управления защиты экономики Кировоградской области.

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Заметим, недавно издание "Антикор" сообщило, что после одной из встреч с избирателями кандидат в депутаты Духно побил пожилого мужчину за то, что тот называл его коррупционером.

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