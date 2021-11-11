"Расскажу все с самого начала, как эта мысль пришла ко мне. Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы, поэтому я сказал сам себе, что отдам все деньги... Просил у бога, ходил в церковь, что отдам все заработанные на Евро деньги на благотворительность. Сказал об этом публично журналистам. Наверное, некоторые скажут, что такие вещи надо делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы подавать пример другим спортсменам и людям, чтобы заниматься благотворительностью. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице.

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Хотел показать всем людям, потому что я читаю в интернете, и многие наши болельщики пишут, что футболисты зарабатывают много денег, никому не помогают, думают только о себе – как ездить на дорогих авто или ходить в рестораны. Могу заверить, что почти все футболисты сборной помогают, но кто делает это тихо, кто публично. Я хотел показать, что все мы люди и должны друг другу помогать. Хочу, чтобы это было примером, и мы все были немного добрее и помогали друг другу", – сказал Ярмоленко для сайта УАФ.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины добралась до четвертьфинала, где вылетела от англичан.

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