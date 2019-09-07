Ярмоленко: Победа над Литвой – заслуга болельщиков

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу в отборочном матче к Евро-2020 против Литвы (3:0).

"Трудно пройти такие защитные редуты, когда соперник защищается всей командой. К тому же, поле дает о себе знать.

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Хорошо что забили быстрый мяч, после этого стало легче играть. Считаю, что мы контролировали игру от первой до последней минуты. Поддержка болельщиков? Да, чувствовалось, что наших фанатов было значительно больше, огромное им спасибо за это. Эта победа – их заслуга тоже.

Очень трудно привыкнуть к такому полю, ведь разница ощутима, но мы понимали, что не имеем никаких отговорок: поле, судья, ветер, дождь и так далее. Пытались не обращать на это внимание и играть в тот футбол, который просил нас тренерский штаб.

Мы знали, как будет играть Литва, разбирали их 2-3 дня. Нужно было продемонстрировать тот футбол, в который мы умеем играть. Благодаря этому мы и получили 3 очка", – рассказал Ярмоленко в послематчевом комментарии.

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