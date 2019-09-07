toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ярмоленко: Победа над Литвой – заслуга болельщиков

7 сентября 22:32 61 Читати українською
Ярмоленко: Победа над Литвой – заслуга болельщиков
Литва – Украина – 0:3 / фото УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу в отборочном матче к Евро-2020 против Литвы (3:0).

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Трудно пройти такие защитные редуты, когда соперник защищается всей командой. К тому же, поле дает о себе знать.

Литва – Украина – 0:3 – видео голов и обзор матча

Хорошо что забили быстрый мяч, после этого стало легче играть. Считаю, что мы контролировали игру от первой до последней минуты. Поддержка болельщиков? Да, чувствовалось, что наших фанатов было значительно больше, огромное им спасибо за это. Эта победа – их заслуга тоже.

Очень трудно привыкнуть к такому полю, ведь разница ощутима, но мы понимали, что не имеем никаких отговорок: поле, судья, ветер, дождь и так далее. Пытались не обращать на это внимание и играть в тот футбол, который просил нас тренерский штаб.

Мы знали, как будет играть Литва, разбирали их 2-3 дня. Нужно было продемонстрировать тот футбол, в который мы умеем играть. Благодаря этому мы и получили 3 очка", – рассказал Ярмоленко в послематчевом комментарии.

Украина разгромила Литву – блестящий матч отбора Евро-2020 укрепляет лидерство команды Шевченко

Источник: Футбол 24
blog_ava
Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии
7 сентября
1718
Теги
Евро-2020 Украина Украина Литва - Украина Литва Литва Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
53
мин
Армения
16:00
Босния и Герцеговина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук