Ярмоленко перешел на украинский под давлением детей, старые проблемы Зинченко, а Мудрик в ожидании прорыва
17 июля 23:47 - Читати українською
Украинские звездные игроки с разными заботами и ожиданиями работают в межсезонье.
Андрей Ярмоленко снова привыкает к Динамо и объясняет, почему перешел на украинский язык. Александр Зинченко на английском общается с врачами Арсенала – старая проблема напомнила о себе.
Михаил Мудрик немного отдохнул, посмотрел Уимблдон и надеется на прогресс в Челси. Об этих и других интересностях смотрите в новом дайджесте от YouTube-канала Футбол 24.
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