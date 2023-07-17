Украинские звездные игроки с разными заботами и ожиданиями работают в межсезонье.

Андрей Ярмоленко снова привыкает к Динамо и объясняет, почему перешел на украинский язык. Александр Зинченко на английском общается с врачами Арсенала – старая проблема напомнила о себе.

Михаил Мудрик немного отдохнул, посмотрел Уимблдон и надеется на прогресс в Челси. Об этих и других интересностях смотрите в новом дайджесте от YouTube-канала Футбол 24.

Динамо как Сассуоло – команду Луческу подставили, зависимость в стиле Месси и причины неслыханной феерии