Полузащитник сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает помогать родному краю в борьбе с последствиями, которые оставили решистские подонки после своего вторжения.

"С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости.

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Особенные слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!" – написал Ярмоленко в Instagram, добавив фотографию с передачей, которая отправится в родной Чернигов.

Напомним, россияне в начале своего отвратительного нападения на Украину жестоко обстреливали Чернигов, в частности разбомбив стадион имени Юрия Гагарина, на котором выступает Десна.

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